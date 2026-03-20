Москву пытался атаковать 21 дрон ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский дрон, летевший в сторону Москвы, написал в канале в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Чиновник не стал раскрывать информацию о жертвах и разрушениях.

Ранее вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Гудовка Погарского района Брянской области. В результате был поврежден гражданский автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).