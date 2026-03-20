«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России Вагенкнехт заявила о необходимости ФРГ срочно закупить нефть и газ из России

Немецкие власти должны срочно возобновить закупки нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X. По словам политика, отказ от российского импорта привел к зависимости от Катара, который сам пострадал из-за конфликта на Ближнем Востоке и не смог заместить выпавшие объемы.

Весь происходящий абсурд ясно показывает — хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть, — отметила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сумеет преодолеть топливный кризис без российских энергоресурсов. По словам политика, уже в ближайшие две недели станет очевиден глобальный дефицит горючего. Орбан добавил, что лидеры стран Евросоюза предпочитают закрывать глаза на надвигающиеся риски, хотя без возвращения российского топлива им не обойтись.

Кроме того, первый заместитель председателя думского комитета по энергетике Игорь Ананских не исключил, что Россия может возобновить поставки энергоресурсов на европейский рынок из-за усугубляющегося топливного кризиса. При этом, по словам парламентария, дальнейшее развитие ситуации прогнозировать крайне сложно.