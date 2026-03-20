20 марта 2026 в 16:04

Набиуллина объяснила, почему рубль ослаб

Набиуллина связала ослабление рубля с низкой ценой на нефть в январе

Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте регулятора. По ее словам, последнее ослабление курса обусловлено сочетанием двух факторов, которые она не считает фундаментальными.

Первое — была очень низкая цена нефть в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки — это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе, — сказала Набиуллина.

Вторым фактором глава ЦБ назвала приостановку действия бюджетного правила. Она пояснила, что в обычной ситуации при падении цены ниже базового уровня происходит продажа валюты из Фонда национального благосостояния, что частично компенсирует негативные эффекты. В данном случае этого не произошло, что и повлияло на динамику курса.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что ключевая ставка может вернуться к уровню 3–4% в течение двух лет. Отвечая на вопрос о сроках безболезненного для экономики снижения ставки, парламентарий предупредил, что сейчас резкое падение даже до 10% спровоцирует скачок инфляции до двузначных значений.

Россия
Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
рубль
нефть
