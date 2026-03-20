Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели

На Кубани садист надругался над собакой и оставил ее умирать в лесу, в Подмосковье покончившего с собой стриптизера подозревают в убийстве девушки, в Ленобласти 16-летний подросток задержан за убийство с расчленением — NEWS.ru рассказывает о самых громких криминальных новостях недели.

Под Краснодаром завелся садист-зоофил

15 марта суку по кличке Алиса нашли убитой в лесополосе станицы Днепровской Тимашевского района Краснодарского края. Ее туша была привязана к дереву в 300 метрах от частного сектора.

Волонтеры уже написали заявление в полицию и просят всех неравнодушных продолжать обращаться к правоохранителям по поводу этого жестокого убийства. В местном УМВД уже начали разбирательство.

Зоозащитники рассказали, что у новых хозяев собака прожила всего месяц. Позже ее выкрали со двора. Волонтеры просят всех жителей района помочь в поимке преступника. Собаку нашли в ошейнике и с клипсой, указывающей на наличие прививок. Активисты уверены, что кто-то из местных жителей должен был слышать скулеж собаки.

Стриптизер расчленил девушку в Подмосковье

В подмосковном Красногорске стриптизер из Астрахани убил свою сожительницу, расчленил ее, а части тела положил в чемоданы и вынес на мусорку. После мужчина покончил с собой.

Про убитую известно, что ей 35 лет и она родом из Ставропольского края. Она работала бьюти-мастером. В отношениях со стриптизером она пробыла всего месяц, родители были против этого союза. Было известно, что молодой человек поднимает руку на девушку.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Судя по фото из квартиры, мужчина разгромил жилье перед самоубийством.

Школьник-расчленитель из Пушкина

В городе Пушкине под Санкт-Петербургом задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в убийстве 17-летнего школьника. Последний пропал 16 марта. Его тело нашли 19 марта в лесополосе, куда вернулся предполагаемый убийца.

«По версии следствия, подростки встретились для выяснения отношений, в ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. После совершенного преступления он попытался скрыть его тело, закопав недалеко от станции. Следователи и криминалисты работают на месте преступления, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — рассказали в Следкоме.

На допросе подозреваемый сообщил, что к преступлению его подтолкнула нынешняя девушка, которая якобы стала жертвой жестокого обращения со стороны погибшего. По версии 16-летнего фигуранта, именно она организовала расправу и передала ему орудие убийства. Девушка утверждала, что бывший ухажер плохо обращался с ней и даже принуждал к близости, и она желала отомстить. 20 марта стало известно, что девушку госпитализировали перед допросом из-за резкого ухудшения состояния.

