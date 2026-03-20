20 марта 2026 в 10:58

Бывшая девушка убитого петербургского подростка попала в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшую девушку 17-летнего подростка из Санкт-Петербурга, которого убили и расчленили возле железнодорожной станции в Пушкине, госпитализировали, сообщает 78.ru. Отмечается, что это произошло перед допросом в СК РФ, куда школьницу доставили вечером 19 марта. Не исключается версия отравления.

Поступила с допроса в следственном комитете по причине ухудшающегося самочувствия. На данный момент отравление купировано, состояние стабильное, — уточнил источник.

Ранее в Пушкине было обнаружено тело юноши с ножевыми ранениями. По подозрению в преступлении задержан его приятель. По предварительным данным, конфликт возник на почве ревности. После расправы злоумышленник пытался скрыть следы, присыпав жертву землей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Кроме того, задержанный по подозрению в убийстве подростка в городе Пушкине сообщил, что к преступлению его подтолкнула нынешняя девушка, которая якобы стала жертвой жестокого обращения со стороны погибшего. По версии 16-летнего фигуранта, именно она организовала расправу и передала ему орудие убийства. Девушка утверждала, что бывший ухажер плохо обращался с ней и даже принуждал к близости, и она желала отомстить.

