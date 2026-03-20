Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 20:09

«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном

Трамп заявил, что Украина не сделала ничего для помощи с Ираном

Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина не сделала ни одного шага, чтобы помочь США в операции против Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналистке MS NOW Стефани Рул. По ее словам, Трамп считает поведение главы Украины Владимира Зеленского исключительно пиаром.

Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он сказал, что они ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях, — пояснила Рул.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны оставить боеприпасы себе, а не отправлять их на Украину. По его мнению, нехватка вооружения для операции в Иране вызвана политикой бывшего президента Джо Байдена.

Между тем Зеленский подчеркивал, что Украина готова подписать соглашение о передаче беспилотных летательных аппаратов США при согласии американского лидера. В обмен страна рассчитывает получить технологии и опыт американских специалистов.

США
Иран
Украина
Дональд Трамп
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.