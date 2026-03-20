«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном Трамп заявил, что Украина не сделала ничего для помощи с Ираном

Украина не сделала ни одного шага, чтобы помочь США в операции против Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналистке MS NOW Стефани Рул. По ее словам, Трамп считает поведение главы Украины Владимира Зеленского исключительно пиаром.

Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он сказал, что они ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях, — пояснила Рул.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны оставить боеприпасы себе, а не отправлять их на Украину. По его мнению, нехватка вооружения для операции в Иране вызвана политикой бывшего президента Джо Байдена.

Между тем Зеленский подчеркивал, что Украина готова подписать соглашение о передаче беспилотных летательных аппаратов США при согласии американского лидера. В обмен страна рассчитывает получить технологии и опыт американских специалистов.