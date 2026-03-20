Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о закупках российского газа, прибегнув к цитате поэтессы Марины Цветаевой. Она подчеркнула, что Брюссель неоднократно погружался во тьму, имея в виду такие эпизоды, как открытие Готардского тоннеля в Швейцарии, которое сопровождалось сатанинским ритуалом, а также Олимпийские игры в Париже, где, по ее словам, произошло публичное оскорбление священных для миллионов людей символов.

Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что «грех не в темноте, а в нежелании света», — отметила Захарова.

По мнению дипломата, Европейский Союз погружается в темноту и в самом прямом смысле, причем причины глобального кризиса в ЕС связаны не с техническими или природными катастрофами, а являются следствием решений его руководителей.

Захарова также привела венгерскую пословицу: «в темноте все коровы черные». Она добавила, что венгры, по-видимому, хорошо понимая смысл своей народной мудрости, борются за то, чтобы свет был.

Ранее представитель МИД РФ ответила на заявления западных политиков о том, что Россия является главным выгодополучателем от войны США и Израиля против Ирана, строчкой из песни певца SHAMAN «Я русский». Дипломат задалась вопросом, на каком этапе европейским чиновникам пришла в голову такая «чудовищная мысль».