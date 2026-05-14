Вдова Вознесенского умерла в возрасте 102 лет

В возрасте 102 лет скончалась писательница и драматург Зоя Богуславская, сообщает пресс-служба Центра Вознесенского. Ее называли идейным вдохновителем центра и главой Фонда Андрея Вознесенского, а также выдающейся и значимой фигурой в культурной среде.

В сообщении подчеркивается, что Богуславская была героиней советской официальной культуры, писателем, театральным и литературным критиком, почетным членом Российской академии художеств, заслуженным работником культуры и кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве» (2024). Отмечается, что она внесла значительный вклад в развитие отечественного искусства и культуры. Также указано, что важной частью ее жизни стал брак с поэтом Андреем Вознесенским, с которым она прожила 46 лет. Ее интеллектуальная активность, открытость новому и художественный вкус, по словам представителей центра, стали ориентиром для нескольких поколений, а личные качества — примером человеческих отношений.

