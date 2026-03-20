Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше

Японские власти оказались в напряжении после слов президента США Дональда Трампа о Перл-Харборе, Тегеран подвергся серии авиаударов, специалисты предупредили о неожиданных путях заражения клещевым энцефалитом.

Трамп закошмарил Японию шуткой о Перл-Харборе

Трамп сравнил недавнюю операцию в Иране с внезапной атакой на американскую базу Перл-Харбор во Второй мировой войне на встрече с японским премьером Санаэ Такаити в Белом доме. СМИ уточняют, что слова американского лидера напугали главу правительства в Токио.

Трамп сослался на эффект внезапности. По его версии, предупреждать союзников о начале атак было так же бессмысленно, как японцам в 1941 году было нецелесообразно предупреждать американцев перед бомбежкой базы на Гавайях. Эти слова прозвучали в тот момент, когда экономика Японии и так несет колоссальные потери из-за действий США на Ближнем Востоке.

«Кто знает о неожиданности больше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» — с иронией заявил глава Белого дома.

Японские политики и ученые были шокированы шуткой Трампа о нападении японцев на Перл-Харбор во время встречи с Такаити. Многие сочли упоминание этой «болезненной страницы» Второй мировой войны неуместным, а некоторые выразили недовольство в адрес премьера, отметив, что ей не следовало молчать. Кроме того, эксперты и политики выразили опасение, что комментарий может негативно сказаться на отношениях между Японией и США.

Президент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед поездкой Такаити в Вашингтон аналитики предположили, что визит может обернуться напряжением в многолетнем альянсе двух стран из-за требований Трампа по Ирану. Они напомнили, что японский премьер станет первым крупным союзником, который встретится с американским лидером лицом к лицу после того, как тот потребовал от Токио направить корабли для сопровождения танкеров через Ормузский пролив.

По информации источника, изначально визит планировался на конец марта, но был перенесен. Японские власти рассчитывали, что Такаити сможет обсудить с Трампом «агрессивную политику» Китая, однако теперь основное внимание будет сосредоточено на Иране. По мнению аналитиков, Токио пытается найти способ успокоить президента США, одновременно избежав юридических и политических проблем, связанных с отправкой военного контингента в зону конфликта.

Тегеран в огне

Авиаудары зафиксировали в Тегеране утром 20 марта. Журналист Али Хашем отметил, что в некоторых частях города атаки возобновлялись несколько раз. На местах прилетов был виден дым. В иранской столице также работала ПВО.

«У нас было несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять. <...> Виден дым. Эти авиаудары были в восточной части Тегерана, <...> затем был один в центре города», — говорится в публикации.

Армия обороны Израиля между тем объявила о начале серии атак по правительственным объектам, расположенным к востоку от Тегерана. В ЦАХАЛ сообщили, что удары нацелены на район Нур.

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в свою очередь заявила, что более 61 тыс. гражданских объектов получили повреждения в результате ударов США и Израиля по территории Ирана. Свыше 18 тыс. объектов находятся в Тегеране.

Позже стало известно, что США и Израиль уничтожили 22 станции скорой помощи в Иране. Кроме того, был поражен 21 автомобиль экстренных служб. При одной из атак на Тегеран погиб сотрудник скорой помощи, еще 51 человек пострадал. Также при ударах по району Шахида Боруджерди более 130 мирных жителей получили ранения.

Иранский президент Масуд Пезешкиан обвинил США и Израиль в подрыве основ международного права агрессией против Исламской Республики. По его словам, атаки на страну и убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи представляют собой опасный прецедент, который может разрушить сложившуюся правовую систему мирового сообщества. Пезешкиан подчеркнул, что если мировое сообщество не выступит твердо против этого кризиса, то пламя этого огня сожжет многих.

Энцефалитом можно заразиться на кухне

Энцефалит можно подхватить не только после встречи с клещом в лесу, но и на собственной кухне или из-за неосторожного движения рукой. Руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура предупредила о скрытых путях передачи клещевого энцефалита, о которых многие забывают.

Основной способ заражения клещевыми инфекциями — это присасывание кровососущего паразита. Однако вирус может проникнуть в организм и гораздо более прозаичным путем, отметила специалист.

«Возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляют не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», — объяснила Бабура.

При этом вирус сохраняется не только в самом молоке, но и в продуктах его переработки, которые не прошли достаточной термической обработки. Простое кипячение решает проблему, но употребление парного или магазинного непастеризованного молока может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Кроме того, источником заразы может стать сам клещ, если случайно раздавить его пальцами или расчесать место уже совершенного укуса. В этом случае риск инфицирования напрямую зависит от концентрации вируса в насекомом.

Врач-реаниматолог Екатерина Чекмарева тем временем призвала при укусе клеща в первую очередь удалить его в травмпункте или самостоятельно. Для этого можно использовать нитку, пинцет или специальный выкручиватель.

«Узел нужно завязать у хоботка и медленно вытягивать вверх. Ни в коем случае не нужно тянуть за брюшко, заливать маслом или прижигать его. Если хоботок остался — обработать йодом, выйдет сам», — объяснила врач.

Чекмарева добавила, что далее необходимо обработать место присасывания антисептиком, а затем отвезти клеща в лабораторию на анализ в первые три дня. После этого важно выполнить профилактические действия, о которых сообщит врач.

