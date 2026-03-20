Врач рассказала, что делать при укусе клеща

Врач Чекмарева: при укусе клеща его необходимо правильно удалить

В первую очередь при укусе клеща необходимо удалить его в травмпункте или самостоятельно, рассказала «Газете.Ru» врач-реаниматолог, сотрудник кафедры скорой и неотложной помощи Пироговского университета Екатерина Чекмарева. Для этого можно использовать нитку, пинцет или специальный выкручиватель.

Узел нужно завязать у хоботка и медленно вытягивать вверх. Ни в коем случае не нужно тянуть за брюшко, заливать маслом или прижигать его. Если хоботок остался — обработать йодом, выйдет сам, — рассказала Чекмарева.

Врач объяснила, что далее необходимо обработать место присасывания антисептиком, а затем отвезти клеща в лабораторию на анализ в первые три дня. После этого врач призвала выполнить профилактические действия, о которых сообщит медик.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.

Врачи Москвы спасли мужчину, пересадив ему печень
КСИР отчитался о новых мощных ударах по объектам США на Ближнем Востоке
В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Дальше
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

