Врач рассказала, что делать при укусе клеща Врач Чекмарева: при укусе клеща его необходимо правильно удалить

В первую очередь при укусе клеща необходимо удалить его в травмпункте или самостоятельно, рассказала «Газете.Ru» врач-реаниматолог, сотрудник кафедры скорой и неотложной помощи Пироговского университета Екатерина Чекмарева. Для этого можно использовать нитку, пинцет или специальный выкручиватель.

Узел нужно завязать у хоботка и медленно вытягивать вверх. Ни в коем случае не нужно тянуть за брюшко, заливать маслом или прижигать его. Если хоботок остался — обработать йодом, выйдет сам, — рассказала Чекмарева.

Врач объяснила, что далее необходимо обработать место присасывания антисептиком, а затем отвезти клеща в лабораторию на анализ в первые три дня. После этого врач призвала выполнить профилактические действия, о которых сообщит медик.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.