20 марта 2026 в 20:40

Израиль чуть не лишился Стены Плача из-за иранской ракеты

Обломки сбитой иранской ракеты упали в Старом городе Иерусалима

Фрагменты перехваченной иранской ракеты упали в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Стены Плача, сообщает Telegram-канал SHOT. Кадры происшествия опубликованы в социальных сетях.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Вход на территорию святынь для местных жителей и туристов временно закрыли.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку на Тель-Авив в качестве ответной меры за ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его сподвижников. Как уточнили в КСИР, в результате удара поражено свыше сотни объектов на израильской территории.

Кроме того, представители иранского военного командования сообщили о проведении серии точечных ударов по комплексу Министерства национальной безопасности Израиля. По информации иранской стороны, в числе атакованных объектов оказалась и редакция 13-го израильского телеканала.

Также КСИР заявил о нанесении ударов по нескольким объектам критической инфраструктуры на израильской земле. Согласно информации военного ведомства, среди прочих целей был атакован аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известные подробности последствий крушения самолета в Коломне
Стало известно, что ЕС может отложить отказ от российской нефти
КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю
Средства ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
В Петербурге задержали девушку за подстрекательство к убийству
Захарова ответила фон дер Ляйен цитатой Цветаевой
Дмитриев ответил на публикацию о предложении России США по разведданным
ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Молдавский парламент принял решение по соглашению о создании СНГ
«Чрезвычайные изменения»: в ЕС забили тревогу из-за численности украинцев
Telegram перестал работать еще в нескольких российских регионах
Израиль чуть не лишился Стены Плача из-за иранской ракеты
Путин поздравил военных 60-й бригады и 127-й дивизии с новыми званиями
Трамп рассказал, почему США не могут уйти из Ирана
Американский хостинг-гигант уходит из России
Электричество отключат по всей Украине
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

