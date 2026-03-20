Израиль чуть не лишился Стены Плача из-за иранской ракеты Обломки сбитой иранской ракеты упали в Старом городе Иерусалима

Фрагменты перехваченной иранской ракеты упали в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Стены Плача, сообщает Telegram-канал SHOT. Кадры происшествия опубликованы в социальных сетях.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Вход на территорию святынь для местных жителей и туристов временно закрыли.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку на Тель-Авив в качестве ответной меры за ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его сподвижников. Как уточнили в КСИР, в результате удара поражено свыше сотни объектов на израильской территории.

Кроме того, представители иранского военного командования сообщили о проведении серии точечных ударов по комплексу Министерства национальной безопасности Израиля. По информации иранской стороны, в числе атакованных объектов оказалась и редакция 13-го израильского телеканала.

Также КСИР заявил о нанесении ударов по нескольким объектам критической инфраструктуры на израильской земле. Согласно информации военного ведомства, среди прочих целей был атакован аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве.