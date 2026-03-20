В Петербурге задержали девушку за подстрекательство к убийству

В Петербурге задержали девушку по подозрению в подстрекательстве к убийству 17-летнего юноши, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Тело подростка нашли на станции Кондакопшино 19 марта.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу задержана 17-летняя девушка, подозреваемая в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника (чч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

По версии следствия, 16 марта соучастники заманили потерпевшего на встречу, где у него произошел конфликт с 16-летним подозреваемым. Тот нанес несколько ударов ножом, а тело попытался закопать. Обвиняемый в убийстве уже арестован.

Ранее СК показал место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине, который пропал несколько дней назад и был обнаружен с ножевыми ранениями.

В убийстве юноши подозревают 16-летнего знакомого, они оба боролись за внимание одной девушки. По версии следствия, между ними могла возникнуть драка, кончившаяся поножовщиной и убийством. Близкие найденного мертвым в лесополосе подростка отрицают версию конфликта на почве любовного треугольника.