Аэропорт Чебоксар приостановил прием и выпуск рейсов Росавиация: в аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Чебоксар временно ввел ограничения в работе, заявили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации передавала о временной приостановке приема и отправки воздушных судов в аэропортах Волгограда и Геленджика. Данные меры, как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, направлены на обеспечение безопасности авиаперевозок. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Кроме того, журналисты отмечали, что крупнейшие авиакомпании и международные аэропорты приступили к разработке мер на случай возможного топливного кризиса, вызванного сбоями в нефтяном экспорте на фоне военных действий в Иране. Ведущие игроки отрасли, по данным источников, готовят экстренные сценарии реагирования.

До этого стало известно, что цены на автомобильное топливо в Соединенных Штатах начали резко расти из-за сложностей с поставками нефти в условиях обострения отношений с Ираном. Средний чек за один галлон бензина категории Regular в масштабах всей страны теперь составляет $3,8 (311 рублей).