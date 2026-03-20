20 марта 2026 в 11:47

Авиационные гиганты в панике готовятся к дефициту топлива

FT: международные авиакомпании и аэропорты начали готовиться к дефициту топлива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупные авиационные перевозчики и мировые аэропорты начали подготовку к возможному дефициту горючего из-за перебоев с экспортом нефти на фоне военного конфликта в Иране, пишет Financial Times. Газета также написала о разработке экстренных планов действий ведущими компаниями отрасли. Топ-менеджеры авиационных предприятий выражают серьезную обеспокоенность по поводу отсутствия гарантий наличия керосина в авиаузлах в течение мая.

Вероятность сокращения полетных программ в определенные регионы рассматривается руководством группы Air France-KLM в рамках подготовки к различным кризисным ситуациям. Глава организации Бен Смит подтвердил работу над сценариями на случай нехватки авиационного топлива. Он отметил, что под удар могут попасть направления в Юго-Восточной Азии, которые сильно зависят от ближневосточного нефтяного сырья.

Неизбежность возникновения топливного голода в некоторых частях мира в ближайшее время подтверждают и профессиональные энергетические трейдеры. Руководители нескольких крупных аэропортов также признались журналистам в необходимости грядущего урезания числа рейсов. Весь сектор международных перевозок сейчас находится в ожидании серьезных логистических трудностей.

Ранее СМИ писали, что цены на автомобильное топливо в Соединенных Штатах начали резко расти из-за сложностей с поставками нефти в условиях обострения отношений с Ираном. Средний чек за один галлон бензина категории Regular в масштабах всей страны теперь составляет $3,8 (311 рублей).

керосин
топливо
Ближний Восток
аэропорты
