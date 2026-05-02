Подорожавшее авиатопливо вынудило Air India пойти на отчаянный шаг

Индийская авиакомпания Air India сократила число международных рейсов до конца июля из-за ограничений в воздушном пространстве на Ближнем Востоке и резкого роста цен на авиатопливо, заявил генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон. По его словам, которые приводит ТАСС, сочетание этих факторов сделало многие маршруты нерентабельными.

Мы сократили часть полетной программы на апрель и май. Колоссальный рост цен на авиатопливо в сочетании с закрытием воздушного пространства и удлинением маршрутов полетов привел к тому, что эксплуатация многих наших международных рейсов стала убыточной, — говорится в сообщении.

По заявлению управляющего, проблемы с доступом в воздушное пространство, вызванные ближневосточным конфликтом, заставили перевозчика прокладывать более протяженные трассы для многих международных направлений, что повлекло за собой перерасход горючего. Как подчеркнул гендиректор, складывающаяся обстановка не оставляет авиакомпании альтернативы, «кроме как дополнительно урезать график перелетов на июнь и июль».

Ранее в пресс-службе Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) сообщили, что ведомство разрабатывает рекомендации, которые разрешат авиаперевозчикам применять альтернативное авиационное горючее. В случае нехватки стандартного для Европы топлива Jet A-1 будет использоваться его аналог Jet A.