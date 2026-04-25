Евросоюз готовится заменить авиатопливо

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) готовит рекомендации, которые позволят авиакомпаниям использовать альтернативное авиатопливо, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Речь идет о Jet A, которое будет использоваться наравне со стандартным для Европы Jet A-1 в случае дефицита.

По данным EASA, сейчас специалисты ведут работу совместно с государствами — членами ЕС. Планируется выпустить руководство.

Мы работаем с государствами-членами над руководством по координации внедрения топлива Jet A в эксплуатацию самолетов, работающих на топливе Jet A-1, — сообщил собеседник агентства.

Предполагается, что рекомендации помогут обеспечить стабильную работу гражданской авиации в случае нехватки привычного топлива Jet A-1. При этом сроки публикации документа пока не определены. В EASA уточнили, что конкретной даты выхода руководства на данный момент нет.

