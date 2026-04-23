Евросоюз запретил транзакции с 20 российскими банками

Евросоюз вводит запрет на проведение транзакций с 20 российскими банками. Кроме того, запрет на операции распространяется на четыре финансовых учреждения, зарегистрированных в третьих странах. Причина — они помогают обходить санкции ЕС либо связаны с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), — говорится в релизе.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Странам союза было предложено срочно одобрить документ в измененной форме.