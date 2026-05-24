24 мая 2026 в 19:52

Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek, пишет РБК. Пользователи из России массово жалуются на сбои в работе китайской нейросети.

Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek, — сказано в сообщении.

Согласно сервису «Сбой.рф», за сутки число обращений превысило 2,5 тыс., что более чем втрое выше показателя предыдущего дня. Больше всего жалоб поступило из Москвы, на столицу приходится 31% сообщений. Еще 15% обращений поступило из Санкт-Петербурга.

Ранее поисковая система Google столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи сообщили о проблемах с загрузкой результатов поиска. Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта и сервиса. Чуть меньше пользователей пожаловались на проблемы в мобильном приложении. Google не открывался у 66,7% владельцев устройств на Android, у 33,3% — на Windows.

Также пользователи социальной сети X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе. Наибольшее число жалоб поступило из США.

