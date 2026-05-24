Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении DeepSeek

Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek, пишет РБК. Пользователи из России массово жалуются на сбои в работе китайской нейросети.

Согласно сервису «Сбой.рф», за сутки число обращений превысило 2,5 тыс., что более чем втрое выше показателя предыдущего дня. Больше всего жалоб поступило из Москвы, на столицу приходится 31% сообщений. Еще 15% обращений поступило из Санкт-Петербурга.

Ранее поисковая система Google столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи сообщили о проблемах с загрузкой результатов поиска. Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта и сервиса. Чуть меньше пользователей пожаловались на проблемы в мобильном приложении. Google не открывался у 66,7% владельцев устройств на Android, у 33,3% — на Windows.

Также пользователи социальной сети X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе. Наибольшее число жалоб поступило из США.