Временные ограничения введены в российском аэропорту

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Также в Росавиации сообщили, что временные ограничения сняты в аэропорту Краснодара. По информации ведомства, на данный момент воздушная гавань вновь принимает и отправляет самолеты. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.