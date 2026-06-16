МГУ снова возглавил рейтинг лучших вузов России

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вновь подтвердил свой статус и возглавил престижный рейтинг RAEX-100, сообщается на сайте рейтинговой группы. Главный вуз страны продемонстрировал стабильность, уверенно обойдя ближайших конкурентов.

Пятнадцатый ежегодный выпуск рейтинга показал устойчивость позиций лидеров российской высшей школы. Победителем вновь стал МГУ имени М. В. Ломоносова, на втором месте расположился МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт, далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ, — говорится в сообщении составителей.

В 2026 году география исследования оказалась обширной — в список лучших вошли образовательные учреждения из 30 российских регионов. На долю Москвы и Подмосковья пришлось 38 участников, а Санкт-Петербург делегировал в почетный перечень 14 учебных заведений.

Главным трендом списка стало заметное укрепление позиций инженерно-технических университетов. Сейчас они представлены шире всего — в сотню лучших пробились сразу 39 технических вузов. Эксперты отмечают, что за последние два года их число выросло, тогда как доля классических университетов сократилась. Эта тенденция наглядно отражает растущий спрос экономики на квалифицированных инженеров и программистов.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о нарушениях обязательных требований 19 вузам. В списке также оказались научные организации.