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16 июня 2026 в 12:12

Появились детали расследования убийства художника Скрепецкого в Польше

Полиция продолжает искать убившего художника Скрепецкого из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польская полиция пока не смогла задержать человека, открывшего стрельбу в городе Бяла-Подляска и застрелившего художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков) из России, сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на правоохранителей. Мотивы действий стрелявшего пока остаются неизвестными. В полиции также отметили, что версия о возможном заказном убийстве на не получила подтверждения.

Облава все еще продолжается, — сообщил полицейский.

Ранее сообщалось о гибели прохожего в Бяла-Подляске. По словам очевидцев, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего несколько раз. В последние годы Скрепецкий проживал за границей и незадолго до трагедии он находился в Берлине.

Позже появилась информация, что нападавший приблизился к художнику и с близкого расстояния произвел серию выстрелов. Приехавшие на место трагедии медики оказались бессильны.

До этого четверо подозреваемых были задержаны по подозрению в убийстве студента во Владикавказе. Среди них 18-летний молодой человек, который уже дал признательные показания.

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