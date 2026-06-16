Задержаны подозреваемые в убийстве студента из-за долга в 3500 рублей Четверо подозреваемых задержаны по делу об убийстве студента во Владикавказе

Четверо подозреваемых задержаны по подозрению в убийстве студента во Владикавказе, сообщает МВД по региону. Среди них 18-летний молодой человек, который уже дал признательные показания.

Также задержаны его соучастники 2006, 2004 и 2009 годов рождения. 13 июня около 22 часов в реанимацию РКБ с огнестрельным ранением в глаз был доставлен молодой человек, который впоследствии скончался, — сказано в сообщении.

Ранее во Владикавказе убили 18-летнего студента из-за долга в 3500 рублей. Трагедия произошла в районе Сапицкой будки. Молодой человек вернул деньги, однако затем между участниками встречи возник конфликт, закончившийся стрельбой. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого суд приговорил к 5,5 года воспитательной колонии подростка, который убил бабушку в Кузбассе. По данным следствия, преступление произошло в ноябре 2025 года в селе Силино. Подросток, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во время ссоры ударил бабушку ножом в туловище.