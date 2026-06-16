Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки В Кузбассе 16-летний подросток зарезал бабушку и получил 5,5 года колонии

Кемеровский районный суд приговорил подростка к пяти с половиной годам в воспитательной колонии за убийство бабушки, передает объединенный пресс-центр судов Кузбасса. В ноябре 2025 года 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанес бабушке удар ножом в туловище во время ссоры в селе Силино. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

С учетом установленных обстоятельств суд признал несовершеннолетнего виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — сказано в сообщении.

Ранее Архангельский областной суд приговорил двух участников организованного преступного сообщества к 17 и 22 годам лишения свободы. Злоумышленники 10 лет находились в международном розыске, один из них убил сотрудника Росгвардии при задержании.