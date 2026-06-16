Раскрыта стоимость самой дорогой исторической усадьбы в России Самая дорогая историческая усадьба в России продается в Москве за 685 млн рублей

Самая дорогая историческая усадьба в России, пригодная для жилья, — это особняк 1905 года постройки в центре Москвы, передает ТАСС. Сейчас дом выставлен на продажу за 685 млн рублей.

Как отмечает агентство, трехэтажное здание площадью свыше 720 квадратных метров расположено в Замоскворечье на участке в две с половиной сотки. Внутри сделан ремонт, заменены коммуникации, установлена вентиляция, но газ не подведен. Дом разрешают использовать и как жилье, и как офис.

На втором месте по стоимости — ялтинский особняк в Крыму за 300 млн рублей. Его построили в 1892 году для князя Кочубея по проекту главного архитектора Ялты Н. П. Краснова. Площадь — 825 квадратных метров, участок — 31 сотка, стены из известняка толщиной более 1,2 метра. В трехэтажном доме 15 комнат, бассейн, котельная и газ.

Ранее сообщалось, что во время ремонтно-реставрационных работ в бывшем особняке купеческой династии Кузнецовых в Нижнем Новгороде был найден уникальный клад с ювелирными изделиями. Все они изготовлены из золота и украшены драгоценными камнями высочайшего класса. Некоторые из найденных предметов принадлежат знаменитым ювелирным фирмам Российской империи.