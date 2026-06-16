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16 июня 2026 в 12:02

Стали известны леденящие кровь подробности смерти подростка из-за вейпа

Минздрав Приморья: мать умершего из-за вейпа ребенка не смогла его разбудить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Уссурийске умер мальчик, предположительно от употребления вейпа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Приморья. Мать вызвала бригаду скорой помощи после того, как не смогла разбудить сына утром.

В 6 утра по приезду «скорой» зафиксирована биологическая смерть. Родители были дома, мать не смогла разбудить ребенка. Рядом найден вейп, — уточнили в ведомстве.

Врачи назвали употребление вейпа одной из наиболее вероятных причин гибели. Они отметили, что смертельная доза никотина существенно различается для взрослых и детей.

Ранее тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье. По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Врангель. По подозрению в убийстве был задержан подросток, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о помещении подростка в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

До этого следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении врача выездной бригады скорой помощи, которого подозревают в оставлении малолетнего ребенка в опасности. В результате несовершеннолетний умер.

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