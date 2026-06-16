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16 июня 2026 в 09:30

Тело девочки нашли на чердаке дома

СК: тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье, передает пресс-служба СК по региону. По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Врангель. По подозрению в убийстве задержан подросток, возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о помещении подростка в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти, — сказано в сообщении.

Ранее МЧС по Республике Крым сообщило, что на месте пожара многоквартирного дома в Ялте обнаружены тела троих человек. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.

До этого сообщалось, что в Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров. Сперва появилась информация, что в результате возгорания пострадали два человека. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

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Следственный комитет
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