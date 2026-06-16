Металлургический и электротехнический сектор Германии в апреле потерял 15,6 тыс. рабочих мест, что стало максимальным месячным сокращением с июля 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз работодателей отрасли Gesamtmetall. Общее сокращение числа работников с 2019 года достигло почти 320 тыс. человек, спад производства оказался вдвое выше и составил 15%.

По данным Федерального статистического бюро, в апреле 2026 года в металлургической и электротехнической промышленности было занято 3,746 млн человек. Это на 2,7%, или на 102,6 тыс. человек, меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с мартом 2026 года с учетом сезонных колебаний было потеряно 15,6 тыс рабочих мест — это самое сильное падение с июля 2020 года, — сообщили в Gesamtmetall.

Кумулятивный эффект снижения занятости в сравнении с докризисным 2019 годом оценивается в 320 тыс. потерянных мест, тогда как сокращение производственных объемов в этом же временном горизонте оказалось двукратно глубже — минус 15% вместо 7,8% по занятости. В отраслевом союзе предупредили, что при сохранении текущих экономических условий еще 300 тыс. сотрудников могут лишиться работы, в связи с чем призвали федеральное правительство сконцентрироваться на создании стимулов для внутригерманских инвестиций как единственного способа стабилизировать рынок труда в промышленном секторе.

Ранее лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предложила немцам отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца на пенсию. Причиной стали деструктивный курс возглавляемого им правительства и неограниченное спонсирование Киева. По ее словам, в условиях кризиса и снижения уровня жизни граждан власти ищут новые пути для сокращения бюджетных расходов. Вагенкнехт подчеркнула, что граждане могут остановить Мерца и его разрушительную политику.