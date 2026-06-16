Воробьев раскрыл последствия массированного налета дронов на Подмосковье Воробьев: шесть человек пострадали в ходе атаки БПЛА на Подмосковье

В результате ночной и утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, силами противовоздушной обороны за это время было сбито 86 дронов.

За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным пострадали шесть человек, — сказано в сообщении.

В Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, причем двое из них были госпитализированы. Кроме того, в этом же городе на проспекте Ленина обломки беспилотника повредили остекление фасада многоквартирного дома с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся здании пострадали этажи с 12-го по 16-й.

В Котельниках, в микрорайоне Парковый, ранение получил 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка — у нее диагностирована колото-резаная рана левого бедра.

В Раменском округе, в деревне Григорово, зафиксировано возгорание кровли двухэтажного кирпичного дома. В Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколками повреждены остекление и сайдинг частного домовладения. В Черноголовке пострадал фасад административного здания, однако там обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 20 украинских беспилотников попытались атаковать территорию столицы в ночь на 16 июня. По его словам, все 25 дронов были успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны.