Названа доля россиян, готовых решать жилищный вопрос с помощью ипотеки

Около 40% опрошенных заемщиков рассматривают возможность взять жилищный кредит, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в рамках форума «Движение», который проходит в Сочи 16-19 июня. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ключевыми драйверами спроса остаются две составляющие: необходимость решать накопившиеся жилищные проблемы и ожидание смягчения денежно-кредитной политики.

Примерно 40% опрошенных клиентов готовы рассматривать ипотеку. Для них определяющими являются два фактора. Первый — накопившиеся жилищные проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Второй — ожидание снижения ключевой ставки, что вселяет уверенность в возможности будущего рефинансирования кредита на более выгодных условиях, — сказал Бабин.

Третьим важным фактором он назвал сокращение разрыва между ценами на вторичное и строящееся жилье. Хотя разница пока сохраняется, текущее соотношение цен складывается в пользу покупки готовых квартир — стоимость «вторички», по оценкам ВТБ, будет постепенно расти.

Ранее эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.