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16 июня 2026 в 21:14

Россиянам раскрыли новый прогноз по ипотечному рынку

ВТБ: господдержка и рыночная ипотека сравняются к концу года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Объемы ипотечного кредитования в 2026 году демонстрируют уверенный рост: даже без учета январского ажиотажа прирост составляет около 15% год к году, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в рамках форума «Движение», который проходит в Сочи 16-19 июня. По его словам, основную динамику обеспечивает уже рыночная ипотека, передает корреспондент NEWS.ru.

Структура рынка кардинально меняется: если в прошлом году на господдержку приходилось 75–80% выдач, а на рыночные программы — лишь 25%, то сейчас соотношение составляет 60% (госпрограммы) против 40% (рыночные). К концу года мы ожидаем паритет — примерно 50% на 50%, возможно, с небольшим перевесом в ту или иную сторону, — сказал Бабин.

По его словам, восстановление рыночного сегмента выгодно как клиентам (включая тех, кому недоступна господдержка), так и самим кредитным организациям. Последние получают больше гибкости в формировании ставок и доходности.

Ранее эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.

Экономика
ВТБ
ипотека
кредитование
господдержка
недвижимость
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