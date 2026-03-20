Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 17:52

Кубанского чиновника поймали на мошенничестве с землей на 4,8 млн рублей

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае задержали начальника управления администрации Славянского района по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, в результате его действий администрации района был причинен ущерб в размере около 4,8 млн рублей.

Славянским межрайонным следственным отделом СКР <...> возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования Славянский район. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в июле 2023 года к чиновнику обратилась женщина по вопросу приобретения земельного участка. Он разработал схему незаконного оформления права собственности на четыре участка путем их аренды от имени обратившейся. Мужчина предложил ей стать собственником домов, якобы возведенных на этих участках. За участие в схеме чиновник пообещал женщине один из участков, а остальные три планировал использовать в своих интересах.

В отношении соучастницы также возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева признали виновным в мошенничестве со строительством девяти коттеджей на лесном участке. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Кроме того, Уфимцева оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Краснодарский край
задержания
уголовные дела
чиновники
Следственный комитет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.