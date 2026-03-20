Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 18:54

В Россию пришла астрономическая весна

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Астрономическая весна пришла в Россию и другие страны Северного полушария в 17:46 по московскому времени, заявили ТАСС в Московском планетарии. По словам астрономов, солнце в этот момент пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария в Северное.

20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут мск наступает весеннее равноденствие. <...> В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень, — отметили ученые.

Они напомнили, что весеннее равноденствие получило такое название в связи с тем, что в эти сутки длина дня и продолжительность ночи на всей планете одинаковы. В ближайшие дни в Северном полушарии световой день начнет увеличиваться.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в выходные дни температура воздуха в Москве поднимется до +13 градусов. По словам метеоролога, погода в столице формируется под влиянием обширного антициклона, поэтому 21 и 22 марта температурный фон будет превышать климатическую норму на три — пять градусов.

весна
Россия
планетарий
астрономы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.