«Много солнца»: синоптик порадовал москвичей прогнозом на грядущие выходные Синоптик Ильин: в Москве потеплеет до +13 градусов 21 и 22 марта

Воздух в Москве в эти выходные прогреется до +13 градусов, заявил в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, погода в столице определяется обширным антициклоном, поэтому 21 и 22 марта отклонение температуры от нормы составит три-пять градусов.

Будет много солнца. Ночью температура будет отрицательной, −5...0 градуса, днем до +13 градусов. Атмосферное давление чуть подрастет и составит 755 мм ртутного столба, — подчеркнул специалист.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что нынешний март способен побить прежний рекорд по продолжительности солнечного сияния в столице. Как отметила синоптик, на протяжении почти всей недели стояла ясная погода, что может позволить перекрыть исторический максимум.

Кроме того, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили о начале весеннего паводка в столичном регионе. К периоду таяния снегов заблаговременно привели в готовность все 15 водохранилищ, входящих в Москворецко-Вазузскую и Волжскую системы. Для повышения точности прогнозов притока воды специалисты с декабря проводили регулярные замеры снежного покрова на всей территории водосбора с периодичностью раз в 10 дней.