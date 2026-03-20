Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань

Мэрия Краснодара: в реке Кубань превышено содержание железа и органики

В реке Кубань превышено содержание железа, ионов аммония и органики, а также общих колиформных бактерий, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара. Отмечается, что основной причиной загрязнения стали несанкционированные стоки.

За 2025 год обследовано свыше 2200 адресов, выявлено свыше 150 незаконных подключений к ливневой канализации, из них затампонировано свыше 50 незаконных подключений, так как контролируемые лица не предпринимали своевременно должных мер реагирования, — рассказали в мэрии.

В администрации также отметили, что специалисты проводят работы по борьбе с незаконными врезками. В городе создали специальную комиссию для обследования ливневок.

