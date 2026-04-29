Загрязненный грунт и водомазутную смесь вывезли с места разлива в Туапсе Оперштаб Кубани сообщил о вывозе 8 тыс. куб. м загрязненного грунта в Туапсе

В Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. С места ЧП вывезено более 8 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего в ликвидации разлива нефтепродуктов задействовано 360 человек и 60 единиц техники, — указано в сообщении.

Специалисты продолжают очистку территории. Ситуация находится на контроле краевых властей, констатировали в пресс-службе.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков в беседе с журналистами уточнил, что утечек нефтепродуктов после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в настоящий момент нет. Для обследования акватории Черного моря направят 40 водолазов. Куренков провел оперативное совещание на месте ЧП, где заверил, что все службы нацелены на помощь жителям. Создан резерв сил и средств на случай ухудшения обстановки.

Оперативный штаб во вторник, 28 апреля, сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Никто в результате происшествия не пострадал, однако пожар пришлось тушить усиленной группе специалистов МЧС России. На территории всего Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Вениамин Кондратьев.