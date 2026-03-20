Суд вынес решение в отношении убившего сверстника подростка в Петербурге

Подростка, обвиняемого в убийстве сверстника около станции Кондакопшино в петербургском Пушкине, отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе судов Северной столицы. Отмечается ,что мера пресечения будет действовать до 18 мая.

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего <…> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Срок меры — 18 мая 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее СК показал место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине, который пропал несколько дней назад и был обнаружен с ножевыми ранениями.

В убийстве юноши подозревают 16-летнего знакомого, они оба боролись за внимание одной девушки. По версии следствия, между ними могла возникнуть драка, кончившаяся поножовщиной и убийством. Близкие найденного мертвым в лесополосе подростка отрицают версию конфликта на почве любовного треугольника.