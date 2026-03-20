Неадекватный мужчина вышел на улицу с топором и метнул его в людей

В Екатеринбурге мужчину задержали после метания топора в прохожих

Житель Екатеринбурга вышел на улицу с ножом и топором, после чего начал метать оружие в прохожих, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Он также опубликовал запись произошедшего, сделанную очевидцами. Нарушителя удалось обезвредить.

Как уточнил канал, инцидент произошел на улице Вайнера. В результате обошлось без пострадавших. Остановить мужчину смог один из прохожих, вскоре его забрали полицейские.

Ранее житель Охотского округа Хабаровского края устроил взрыв на перекрестке в краевом центре. При этом своей вины мужчина не признает. Он утверждает, что защищался от незнакомцев.