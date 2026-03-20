Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 17:22

Неадекватный мужчина вышел на улицу с топором и метнул его в людей

В Екатеринбурге мужчину задержали после метания топора в прохожих

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Екатеринбурга вышел на улицу с ножом и топором, после чего начал метать оружие в прохожих, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Он также опубликовал запись произошедшего, сделанную очевидцами. Нарушителя удалось обезвредить.

Как уточнил канал, инцидент произошел на улице Вайнера. В результате обошлось без пострадавших. Остановить мужчину смог один из прохожих, вскоре его забрали полицейские.

Ранее житель Охотского округа Хабаровского края устроил взрыв на перекрестке в краевом центре. При этом своей вины мужчина не признает. Он утверждает, что защищался от незнакомцев.

Екатеринбург
Свердловская область
нападения
ножи
топоры
дебоширы
полиция
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москву пытался атаковать 21 дрон ВСУ
Выколола глаза и задушила: жена не хотела делить мужа с его любовницей
«Снесут всю страну»: зловещие пророчества Владимира Жириновского об Израиле
Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским
Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину
КСИР опубликовал видео новой волны ударов по Израилю
В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС
Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным
Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме
Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»
Польша вывела всех своих военных из Ирака
Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания
Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов
Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру
Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство
У российского чиновника родился 33-й ребенок
Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области
В России переизбрали главу Паралимпийского комитета
«Диктаторские замашки»: Слуцкий объяснил, кто раскалывает ЕС изнутри
Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.