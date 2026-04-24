Украинец с топором набросился на полицейских

В Запорожье мужчина с топором набросился на полицейских, которые в этот момент задерживали другого человека, подозреваемого в ДТП, передает украинское издание «Страна.ua». Позже оказалось, что второй мужчина — военнослужащий, который числится за определенной воинской частью, но фактически не находится на службе и не выполняет свои обязанности.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как полицейские пытаются задержать нарушителя. В этот момент к ним подбегает неизвестный с топором, который бросает камни и задувает правоохранителей газом. В результате обоих задержали.

Ранее в Ровно сотрудники ТЦК силой задержали местного жителя. Военные применили против него слезоточивый газ. Несколько мужчин в форме перекрыли дорогу автомобилю, а затем распылили газ через окно. Задержанного вытащили из машины, избили и насильно посадили в микроавтобус ТЦК.

До этого в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников территориальных центров комплектования. На видеозаписях с места событий видно, как прибывшие силовики задерживают военкомов, после чего укладывают их на землю.