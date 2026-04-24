24 апреля 2026 в 14:40

Украинец с топором набросился на полицейских

В Запорожье мужчина с топором набросился на полицейских

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Запорожье мужчина с топором набросился на полицейских, которые в этот момент задерживали другого человека, подозреваемого в ДТП, передает украинское издание «Страна.ua». Позже оказалось, что второй мужчина — военнослужащий, который числится за определенной воинской частью, но фактически не находится на службе и не выполняет свои обязанности.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как полицейские пытаются задержать нарушителя. В этот момент к ним подбегает неизвестный с топором, который бросает камни и задувает правоохранителей газом. В результате обоих задержали.

Ранее в Ровно сотрудники ТЦК силой задержали местного жителя. Военные применили против него слезоточивый газ. Несколько мужчин в форме перекрыли дорогу автомобилю, а затем распылили газ через окно. Задержанного вытащили из машины, избили и насильно посадили в микроавтобус ТЦК.

До этого в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников территориальных центров комплектования. На видеозаписях с места событий видно, как прибывшие силовики задерживают военкомов, после чего укладывают их на землю.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Директор Волжской лиги КВН попался с наркотиками
Топка печи в частном доме обернулась трагедией в Троицке
Во Львове стало негде хоронить погибших бойцов ВСУ
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
