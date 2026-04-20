Сотрудники ТЦК газом ослепили мужчину и запихали в микроавтобус В Ровно сотрудники ТЦК задержали мужчину с помощью слезоточивого газа

В Ровно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой задержали мужчину, сообщает «Страна.ua». Военные использовали против него слезоточивый газ.

По данным источника, несколько мужчин в военной форме перегородили дорогу автомобилю, после чего распылили через окно газ. Задержанного вытащили из машины, избили и силой посадили в микроавтобус ТЦК. Автомобиль мужчины повредили и бросили на дороге.

Ранее сотрудники ТЦК обстреляли машину с гражданскими во время силовой мобилизации в Киеве. Два микроавтобуса военкомов заблокировали автомобилю проезд, а после отказа водителя выходить из салона мужчины в форме начали бить окна. Один из сотрудников ТЦК открыл огонь по транспортному средству, а затем стал собирать гильзы.

До этого сотрудники ТЦК попытались мобилизовать украинца на костылях, однако мужчина оказался здоров: он спокойно согласился пройти в их микроавтобус, но, подходя к двери, резко побежал. Такие случаи часто связаны с психосоматическими реакциями, когда стресс временно снимает ограничения, вызванные травмами.

Кроме того, шесть из 62 руководителей областных ТЦК подозреваются или уже признаны виновными в незаконном обогащении. В списке — бывшие главы Одесского, Черкасского, Ровенского, Запорожского, Харьковского и Закарпатского ТЦК. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило 32 проверки, в девяти случаях обнаружив признаки незаконного обогащения на сумму почти 640 млн рублей.