«Не будет рядом с нами»: Трамп окончательно разочаровался в НАТО

Страны НАТО не станут помогать США в Ормузском проливе, так как Альянс слаб, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. По его словам, Вашингтон не может полагаться на поддержку союзников.

Мы знаем, что когда настанет крупный инцидент, их не будет рядом с нами, — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтону в Ормузском проливе требуется лишь количественное присутствие. По его словам, «у Ирана ничего не осталось».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США болезненно восприняли тот факт, что в Европе не поддержали их военные действия против Ирана. По его словам, без помощи Вашингтона страны ЕС не смогли бы существовать.

Трамп не раз подчеркивал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Тегерану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.