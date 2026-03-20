20 марта 2026 в 17:54

В Госдуме объяснили желание Украины затянуть конфликт с РФ до 2027 года

Депутат Соболев: Запад планирует вступить в войну с Россией к 2030 году

Запад планирует вступить в войну с Россией к 2030 году, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя сообщения о желании Киева затянуть конфликт с Москвой до 2027. Он отметил, что к этому времени западные власти надеются подготовить военно-промышленный комплекс и вооруженные силы.

Украина, если бы ее не поддерживали страны коллективного Запада, прежде всего страны НАТО, уже давно проиграла бы. Для чего они это делают? Они сами хотят воевать с Россией. И считают, что к 2030 году будут готовы по военно-промышленному комплексу и по восстанавливаемым и создаваемым вооруженным силам. Поэтому Запад, безусловно, сделает все, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, а наша задача достичь цели СВО и закончить эту операцию, — высказался Соболев.

Ранее экономист Даниил Монин заявил, что рост дефицита бюджета Украины может свидетельствовать о планах продолжать боевые действия против России до 2027 года. Такое мнение эксперт выразил, ссылаясь на соглашение Киева с Международным валютным фондом.

Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
