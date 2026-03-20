ЕС указали на точку максимального риска в отношениях с Россией Политик Мема: ЕС приближает прямой конфликт с Россией решениями по Украине

Европа своими решениями по Украине приближает прямой конфликт с Россией, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. Он подчеркнул, что ЕС вместо работы на благо общества «превратился в военную машину».

Это неизбежно приведет Евросоюз к прямой войне с Россией, мы должны избежать эскалации этого конфликта, — отметил политик.

Мема добавил, что Москва достигнет всех своих целей и сможет защитить себя от расширения НАТО. Он также подчеркнул, что оружие не должно использоваться как основной инструмент решения конфликтов.

По мнению политика, Брюссель понимает только язык силы и продолжает придерживаться выбранного курса. Мема подчеркнул, что Европе не хватает политической воли, чтобы изменить подход.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что Будапешт будет блокировать все финансовые решения ЕС в пользу Украины до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он добавил, что речь идет также и о €5,5 млрд (520 млрд рублей) на подготовку к зиме, которые Киев дополнительно запросил у Евросоюза.