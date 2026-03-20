Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками» В Ставрополье зафиксировали самые дешевые однокомнатные квартиры в новостройках

Самые дешевые квартиры на первичном рынке недвижимости продаются в Ставропольском крае, Пскове и Вологде, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Минимальная медианная стоимость «однушки» зафиксирована в Михайловске — около 3,4 млн рублей.

В Пскове однокомнатные квартиры стоят в среднем 3,5 млн рублей, а в Вологде — около 3,8 млн рублей, — отметили аналитики.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш разъяснил, что для реализации квартиры, находящейся в ипотеке, требуется разрешение кредитной организации. По словам парламентария, наиболее востребованным способом продажи подобного жилья остается полное погашение долга перед банком.

Кроме того, депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что внедрение государственного стандарта на внутреннюю отделку жилья может привести к удорожанию квартир в новостройках. Парламентарий пояснил, что повышение требований к качеству неизбежно скажется на затратах застройщиков, которым потребуется более строго отслеживать работу субподрядчиков и применять более дорогие материалы.