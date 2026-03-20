Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:49

Медведчук объяснил, на чем строится современная политика Европы

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейская политика строится на пропаганде войны, написал в статье для сайта движения «Другая Украина» его лидер Виктор Медведчук. Он также подверг критике поддержку Украины со стороны Евросоюза.

Сегодняшняя европейская политика стоит исключительно на пропаганде войны и западной гегемонии и окончательно забыла о своих былых принципах, — написал Медведчук.

Политик также высказал мнение о зависимости европейской политики от позиции украинского руководства, упомянув президента Владимира Зеленского. Он сослался на позицию президента России Владимира Путина о том, что Евросоюз продолжает оказывать Украине масштабную поддержку, включая поставки вооружений и финансовую помощь.

В заключение Медведчук заявил, что, по его оценке, европейская политическая культура претерпела негативные изменения, уступив место радикализации и конфронтационной риторике.

Ранее политик заявил, что Зеленского и Европу ждет расставание с призрачными иллюзиями. По его словам, их надежда на то, что США забудут о Киеве и перестанут требовать от него мира, не оправдалась.

Виктор Медведчук
Евросоюз
Украина
пропаганда
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.