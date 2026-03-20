Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 11:24

В Совфеде дали совет фон дер Ляйен после запрета покупать российский газ

Сенатор Джабаров предложил фон дер Ляйен отапливать дом хворостом

Урсула фон дер Ляйен
Подписывайтесь на нас в MAX

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен придется отапливать свой дом хворостом после запрета на закупки российского газа, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, большинство европейцев не одобряют риторику фон дер Ляйен.

Видимо, госпожа фон дер Ляйен — очень серьезная женщина. Наверное, в случае полного отсутствия газа сама будет топить хворостом или дровами. Флаг ей в руки. Я думаю, что такая риторика идет от больших глупостей, от ненависти к России и всему русскому. Но я не уверен, что население стран Евросоюза поддерживает такое мнение. Урсула фон дер Ляйен — это фюрерша, которая мечтает о создании четвертого рейха любой ценой на основе Еврокомиссии. Я надеюсь, до этого не дойдет. Она этого никогда не дождется. Жизнь все расставит по своим местам. Мы никому свой газ и свою нефть не навязываем. Захотят, пусть вступают в переговоры, а мы подумаем, — высказался Джабаров.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что страны Европы не будут возобновлять закупки российского газа, даже если дефицит энергии вызовет массовые отключения. По ее словам, ЕС стремится к преобразованию энергетического сектора, ориентируясь на экологически чистые и европейские источники энергии.

Европа
газ
Россия
Урсула фон дер Ляйен
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи Москвы спасли мужчину, пересадив ему печень
КСИР отчитался о новых мощных ударах по объектам США на Ближнем Востоке
В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.