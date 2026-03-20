Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен придется отапливать свой дом хворостом после запрета на закупки российского газа, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, большинство европейцев не одобряют риторику фон дер Ляйен.

Видимо, госпожа фон дер Ляйен — очень серьезная женщина. Наверное, в случае полного отсутствия газа сама будет топить хворостом или дровами. Флаг ей в руки. Я думаю, что такая риторика идет от больших глупостей, от ненависти к России и всему русскому. Но я не уверен, что население стран Евросоюза поддерживает такое мнение. Урсула фон дер Ляйен — это фюрерша, которая мечтает о создании четвертого рейха любой ценой на основе Еврокомиссии. Я надеюсь, до этого не дойдет. Она этого никогда не дождется. Жизнь все расставит по своим местам. Мы никому свой газ и свою нефть не навязываем. Захотят, пусть вступают в переговоры, а мы подумаем, — высказался Джабаров.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что страны Европы не будут возобновлять закупки российского газа, даже если дефицит энергии вызовет массовые отключения. По ее словам, ЕС стремится к преобразованию энергетического сектора, ориентируясь на экологически чистые и европейские источники энергии.