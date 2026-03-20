Востоковед оценил возможность эскалации войны на Ближнем Востоке Востоковед Бочаров: у сторон иранского конфликта есть ресурсы для новых ударов

У Ирана, Израиля и США остались ресурсы для новых ударов, заявил Lenta.ru востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров. Он отметил, что США в дальнейшем могут нарастить силу атаки.

США подзавязли в этой войне. При этом ракетный потенциал Ирана не исчерпан — у него сохраняются возможности влиять на региональную экономику, — рассказал Бочаров.

Востоковед подчеркнул, что у США есть возможность перебросить дополнительные ресурсы для более серьезных атак Ирана. По его словам, это может спровоцировать «социальный взрыв» в Иране.

Ранее политолог Алексей Подберезкин рассказал, что США придется долго восполнять дорогостоящий военный арсенал после иранского конфликта. Он отметил, что за первые дни атаки Америка могла потратить более $20 млрд.