20 марта 2026 в 11:30

Суд обязал девятилетнюю девочку выплатить кредиты умершей матери

Казанский районный суд Тюменской области обязал девятилетнюю девочку выплатить кредиты умершей матери, взыскав с нее свыше 170 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Таким образом суд частично удовлетворил иски трех банков — «Уралсиба», Сбербанка и Совкомбанка.

Как следует из материалов дела, в 2023–2024 годах мать ребенка оформила три кредита на общую сумму 370 тыс. рублей. В декабре 2024 года женщина скончалась, не успев погасить задолженность. Банки обратились в суд с исками к потенциальным наследникам, которые впоследствии были объединены в одно производство.

Так, суд постановил взыскать с несовершеннолетней в лице ее законного представителя в пользу ООО МК «УРАЛСИБ Финанс» — 86 761 рубль задолженности и 921 рубль госпошлины; в пользу ПАО «Сбербанк России» — 58 354 рубля задолженности и 665 рублей госпошлины; в пользу ПАО «Совкомбанк» — 26 011 рублей задолженности и 562 рубля госпошлины. Родители умершей женщины от наследства отказались и иск не признали.

Отец ребенка согласился с требованиями в пределах стоимости имущества, перешедшего дочери. Девочка унаследовала долю в квартире, земельный участок и 4125 рублей на счетах матери. Общая стоимость наследства составила 171 126 рублей, тогда как совокупная задолженность по кредитам достигла 365 758 рублей. Суд взыскал сумму в пределах стоимости полученного наследства.

Ранее Сбербанк одержал победу в затяжном судебном споре с компанией ФИТ, которая требовала взыскать с банка более 1,4 млрд рублей. Истцы утверждали, что названия сервисов SberPay QR и «Плати QR» нарушают права на их товарный знак PayQR.

