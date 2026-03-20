«Лукавит»: музкритик о словах Гагариной про невозможность заработать на шоу

20 марта 2026 в 11:43

Музкритик Бабичев: Гагарина лукавит о невозможности артистов заработать на шоу

Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина действительно права относительно высоких затрат на организацию масштабных стадионных концертов, однако в своих утверждениях о невозможности артистов заработать на подобных шоу она лукавит, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, такие мероприятия подразумевают серьезные расходы на аренду, визуализацию и работу большого коллектива.

Гагарина права по части организации больших стадионных шоу. Это траты на аренду площадки, коллектив, зарплата режиссерам-постановщикам, установка экранов и мониторов, визуализация, спецэффекты и эффектные пролеты на площадках. Конечно, для того чтобы артисту «бомбануть» с таким шоу, допустим, раз в год или раз в несколько лет, нужны серьезные затраты. Поэтому с одной стороны Гагарина не лукавит, [говоря о заработке], но с другой, каким же тогда образом артисты попадают в списки Forbes? Из большого концертного тура они могут заработать в 70% случаев. Но все равно какие-то деньги поступают. Даже с этих больших стадионных концертов артист что-то да выносит, — пояснил Бабичев.

Он отметил, что основным источником заработка для артистов остаются туры по регионам, где они адаптируют масштабное шоу под площадки поменьше. По словам музкритика, даже провальный в коммерческом плане концерт может стать инвестицией в будущее, позволяя сохранить хорошие отношения с организаторами и получать запросы на частные мероприятия в этом регионе.

Концерт на большой площадке — это имиджевая история. За счет пиара и того, что ты вышел в статус стадионного артиста, привлекается дополнительное внимание продюсеров и организаторов мероприятий. В дальнейшем эти затраты могут отбиться, — резюмировал Бабичев.

Ранее Гагарина заявила, что масштабные шоу в России часто не приносят прибыли, вопреки слухам. По словам певицы, почти все средства и ресурсы уходят на техническую реализацию проектов и поддержание здоровья после выступления.

