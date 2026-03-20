20 марта 2026 в 11:27

На Западе узнали о крупной победе Орбана над ЕС и Украиной

Politico: Орбан наложил вето на предоставление Украине кредита ЕС в €90 млрд

Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Брюссель в приподнятом настроении после окончания саммита Европейского союза, пишет издание Politico. Утверждается, что глава кабмина заблокировал выделение Украине кредита ЕС в размере €90 млрд (8,7 трлн рублей).

По информации журналистов, венгерский лидер проявил решительность и наложил вето на предоставление финансовой помощи. Утром после завершения саммита он покинул город, одновременно подтвердив решение о блокировке кредита.

Ранее сообщалось, что конфликт между премьер-министром Венгрии и украинским президентом Владимиром Зеленским впервые явно проявился на саммите Евросоюза 19 марта. Инцидент произошел, когда президент бывшей советской республики появился на экранах перед участниками саммита. Орбан, не желая слушать обращение, покинул свое место и переместился в заднюю часть зала, откуда наблюдал за выступлением с явным пренебрежением.

До этого Орбан подчеркнул, что Украина должна обеспечить гарантии бесперебойного транзита российской нефти в будущем. По его словам, как только это условие будет выполнено и топливо вновь поступит, Будапешт согласится на выделение Киеву кредита от ЕС. Орбан считает, что без российской нефти Европа не сможет преодолеть энергетический кризис.

Евросоюз
Украина
кредиты
Венгрия
Виктор Орбан
