20 марта 2026 в 11:34

Приднестровье вновь объявило чрезвычайное экономическое положение

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Приднестровской Молдавской Республике из-за кризиса, вызванного сокращением поставок природного газа, сообщили в пресс-службе местного парламента. Верховный Совет уже утвердил соответствующий указ главы республики Вадима Красносельского.

Верховный совет ПМР сегодня на 4-м чрезвычайном заседании, которое состоялось в онлайн-формате, утвердил указ президента ПМР №100 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в заявлении.

Постановление главы Приднестровья обретет юридическую силу спустя шесть часов после официального опубликования. Отмечается, что это решение было инициировано руководителем страны ввиду резко усугубившегося общего экономического положения и прогрессирующего снижения ключевых социально-экономических показателей, связанных с критическим снижением объемов газоснабжения в регионе.

Ранее сообщалось, что мошенники в Приднестровье могут притворятся сотрудниками коммунальных служб. Отмечается, что злоумышленники могут даже угрожать, чтобы получить персональные данные граждан.

Приднестровье
природный газ
Европа
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи Москвы спасли мужчину, пересадив ему печень
КСИР отчитался о новых мощных ударах по объектам США на Ближнем Востоке
В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

