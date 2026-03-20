Приднестровье вновь объявило чрезвычайное экономическое положение

Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Приднестровской Молдавской Республике из-за кризиса, вызванного сокращением поставок природного газа, сообщили в пресс-службе местного парламента. Верховный Совет уже утвердил соответствующий указ главы республики Вадима Красносельского.

Верховный совет ПМР сегодня на 4-м чрезвычайном заседании, которое состоялось в онлайн-формате, утвердил указ президента ПМР №100 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в заявлении.

Постановление главы Приднестровья обретет юридическую силу спустя шесть часов после официального опубликования. Отмечается, что это решение было инициировано руководителем страны ввиду резко усугубившегося общего экономического положения и прогрессирующего снижения ключевых социально-экономических показателей, связанных с критическим снижением объемов газоснабжения в регионе.

